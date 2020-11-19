أحمد السعدني ينتهي من تصوير "في السكة" وينفي تعاقده على مسلسل لرمضان المقبل

أنتهي النجم أحمد السعدني من تصوير حلقة "في السكة" مسلسل "نمرة 2" تأليف

مريم نعوم ،إخراج يسري نصر الله .

ومن جانب أخر نفى السعدني تعاقده على أي عمل درامي لرمضان 2021 حتى هذه اللحظة، حيث كتب في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك- facebook" قائلاً:"الحمد لله انتهيت من تصوير حلقة "في السكة" مسلسل "نمرة 2" تأليف

مريم نعوم ،إخراج يسري نصر الله وحالياً أنا في إجازة أقرأ فيها بعض السيناريوهات ولم أتعاقد بعد على أي عمل آخر سواء لرمضان أو غيره، وجب التنويه لأن اخبار كتير بتنزل عني غلط شكرًا".

مسلسل "نمرة 2" فكرة آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولة الحلقات كل من:

منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني التي عرضت له مسلسل "شبر ميه" بمشاركة كل من ندى موسى، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد ‏مكرم، محمد جمعة، رجاء ‏الجداوي، ‏نهى ‏عابدين،‏ حنان سليمان، أمجيد الحجار، إسماعيل شرف، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج ‏طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏