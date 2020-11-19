بطريقة خاصة.. ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بعيد ميلادها الموافق 19 نوفمبر وسط تجهيزات مبهجة داخل حديقة منزلها حيث نشرت عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام- Instagram"مجموعه من الصور لها وسط تجهيزات حفل عيد ميلادها.
وعلقت ريهام علي الصور قائلة:" اليوم أكبر عام جديد، وأصبح أكثر حكمة وسعادة، شكرا للجميع على التهاني الجميلة، أحبكم جميعاً".
يشار إلى أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، حيث تزوجت من الممثل شريفرمزى عام 2015، ورزقت منه بطفلين هما رمزي وليليا.
أخر أعمال ريهام أيمن مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام مع شريف رمزي، حسين فهمي، طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ومجموعة كبيرة من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.
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