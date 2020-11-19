بالفيديو… هكذا تستعد دبي لليلة رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 8:14 مساءً

بعروض مبهرة تتضمن الألعاب النارية والضوئية التي تتوجه نحوها الأنظار من برج خليفة الأطول في العالم، تستعد دبي لاحتفالات رأس السنة.

وأكدت شركة إعمار تطبيق التدابير الوقائية اللازمة بما في ذلك تركيب كاميرات الكشف الحراري في جميع مرافقها التي ستضم تجمعات بشرية خلال فعالية ليلة رأس السنة 2021، إضافة إلى أنظمة الدفع غير التلامسية والتعقيم المستمر لمرافقها إلى جانب تطبيق قواعد التباعد الجسدي امتثالا للتدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي فرضتها الجهات الحكومية للحد من انتشار الوباء.

وسيستمتع زوار الحدث الذي سيزين منطقة وسط مدينة دبي أو من يتابعونه عبر البث الحي أو الرقمي من جميع أنحاء العالم بعروض وأجواء احتفالية مبهرة.

كما أنه سيتم بث احتفالية إعمار بليلة رأس السنة 2021 عبر الموقع الالكتروني “mydubainewyear.com” اعتبارا من الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال محمد العبار مؤسس إعمار العقارية: “نحن في إعمار نؤمن بأن تقديم عرض يليق بمكانة دبي العالمية هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا كما أننا عقدنا العزم على تقديم حدث أكبر وأكثر تميزا هذا العام وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات جمة فإننا ما زلنا متحدين وسنستقبل العام الجديد ونحن أكثر قوة من ذي قبل”.

وستتزين منطقة وسط مدينة دبي بالأجواء الاحتفالية والديكورات البديعة احتفاء بالحدث الذي ينظره الملايين حول العالم كل عام إضافة إلى ذلك فإنه سيتم مزامنة عروض نافورة دبي مع الألعاب النارية والعروض الضوئية الأخرى لتقديم حدث يعبر عن احتفالية دبي واهتمامها بهذه الفعالية.

وتوفر منطقة وسط مدينة دبي الفرصة للجميع ليكونوا جزءا من هذا الحدث الفريد كما ستفتح المطاعم والفنادق الكائنة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد باب الحجوزات للفعالية، إضافة إلى ذلك تستقبل حديقة البرج العائلات للاستمتاع بالعروض الحية، وستتوفر أيضا منافذ الأطعمة والمشروبات وشاشة عملاقة ستقوم بعرض احتفالات ليلة السنة من جميع أنحاء العالم، وسيتم قريبا الإعلان عن كيفية إجراء الحجوزات العائلية في هذه المنطقة.