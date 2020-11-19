شكرا لقرائتكم خبر عن "توك توك" الفيشاوى يصطدم بسيارة محمد رمضان في برومو "نمبر 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم أحمد الفيشاوى منذ قليل، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "نمبر 2"، والتى تنتمى لنوعية أغانى الراب وظهر الفيشاوى أثناء قيادته لـ"توك توك" واصطدامه بسيارة محمد رمضان على طريقة الرسوم المتحركة، وتعد هذه الأغنية سببًا في نشوب أزمة بين الفيشاوى ومحمد رمضان خلال الفترة الماضية.

وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى في الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية ردًا على فكرة "نمبر1" التي أطلقها البعض على أنفسهم فى الآونة الأخيرة، خاصة أن كلمات الأغنية تستدعى أن فكرة النجاح على جميع الأصعدة هى "نمبر 1" فى كل شيء.

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

أحمد الفيشاوى انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه "30 مارس"، وشارك في بطولته كل من النجوم دينا الشربيني، خالد الصاوى، صبرى فواز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، كما ينتظر الفيشاوى عرض فيلم "أشباح أوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبى، وإخراج محمد حماقى.