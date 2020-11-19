شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لأحمد زكى وموقف طريف لسعيد صالح خلال عرض العيال كبرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المؤلف والكاتب السعودى نبيل المعجل، عن صورة قديمة ولم تنشر من قبل، جمعته بالفنان القدير الراحل أحمد زكى، إمبراطور السينما المصرية، الذى حلت ذكرى ميلاده الواحد والسبعين، أمس الأربعاء 18 نوفمبر، حيث نشر المعجل، الصورة عبر حسابه على تويتر، أتبعها بتعليق: "أحمد زكى وأنا عام 1977 أمام مسرح الفنانين المتحدين، بعد نهاية عرض مسرحية العيال كبرت".



الراحل أحمد زكى

وأوضح المعجل، فى صورة أخرى مع الفنان الراحل سعيد صالح، التى التقطها فى نفس توقيت صورته مع أحمد زكى، قائلاً: "عرفت عن العيال كبرت، من سعيد صالح نفسه، كان يسكن فندق بمنطقة الهرم، تلك الصيفية وبينما ألعب كرة ماء مع أخواني في المسبح، تفاجأنا بنزوله المسبح واللعب معنا، وعند خروجه استعداد للذهاب إلى المسرح قال: ما تنسوش تتفرجوا ع المسرحية".



نبيل المعجل مع سعيد صالح

وروى المعجل، عن موقف طريف لسعيد صالح، خلال عرض المسرحية، قائلاً: "حضرت العيال كبرت، وأثناء حوار بين حسن مصطفى وسعيد صالح، سمعنا صوت بكاء طفل، ولم ينزعجا ومازحها سعيد قائلا: ما ترضعيه يا ست، وضجت القاعة بالضحك"، مؤكدا: "كان بالفعل عملا خلاقا".





وحلت أمس الأربعاء، ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل أحمد زكى، أحد أعظم النجوم موهبةً فى تاريخ السينما العربية، عُرف بموهبته الكبيرة وقدرته على انتحال الشخصيات ببراعة، اشتهر أيضًا بكثافة أدواره، كان شخصاً ودوداً وذا خلق حسبما وصفه زملاؤه الفنانون، لقبوه بإمبراطور الفن فى مصر والوطن العربى، قدم العديد من الأدوار التى ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور بشكل جيد، قدم منها المحامى، والبواب، وتاجر المخدرات، وأدوارا كثيرة عبرت عن أغلب شخصيات المجتمع.





وُلد أحمد زكى فى مدينة الزقازيق، تخرج فى المدرسة الصناعية فى الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974.





بدأ مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.

أول أفلامه كان "أبناء الصمت" عام 1974. وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" وهو من إخراج المخرج العبقرى يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.