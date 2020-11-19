شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية "في جمال كدة" من البوم "خليك فولاذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل، النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "في جمال كدة" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى.

ويجدد تامر حسنى تعاونه مع محمود أنور الذي قدم معه قبل ذلك أغنية "حبيبي خلاص" من ألبوم عمري ابتدى، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك.

من ناحية آخرى تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" الذى طرحها النجم تامر حسنى منذ أسبوع من أكثر من 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".

وسبق وأعلن النجم تامر حسنى عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرح أغنيته جديدة بعنوان "قولني كلام"، حيث كتب: "استمع الآن لأغنية (قولني كلام) أحدث أغنية من ألبوم خليك فولاذي"، كما لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره لأغنية جديدة باسم "كرهتني في الحب" حيث كتب: "وانتظروا بعد ساعة من الآن أغنية كرهتني في الحب".