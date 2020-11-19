شكرا لقرائتكم خبر عن تشانس ذا رابر يؤكد: فى البداية لم يرغب والدى أن أصبح مغنى راب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مغنى الراب تشانس ذا رابر "Chance The Rapper" عن أن والده رفض فى البداية أن يعمل كمغنى راب، وذلك خلال ظهوره فى "The Tonight Show" مع المذيع الشهير جيمى فالون، وأشار قائلاً: "عندما كان عمرى على الأرجح 14 عامًا، كان لابن عمى الاستوديو الخاص به الذى لقد أحببته دائم وكنت دائما أؤكد أن "هذا سيكون أمر خاص بى ".



تشانس ذا رابر

وأكد أنه بدأ فى غناء الراب منذ أن كنت طفلاً، وكشف عن وجود "احتكاك" بينه وبين والده (كين ويليامز بينيت) بعد تخرجه من المدرسة الثانوية بسبب قرار تشانس بعدم الذهاب إلى الكلية أو الحصول على وظيفة لصالح تركيزه فى الموسيقى والغناء وتابع: "فى البداية، لم يرغب والدى أن أصبح مغنى راب".

يذكر أن تشان ذا رابر "Chance The Rapper" تعاون مؤخرا مع النجم العالمى جاستين بيبر فى تقديم أغنية "Holy" التى حققت نجاحا كبيرا بين المعنيين بالموسيقى والغناء .