شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يطرح كليب أغنيته الجديدة "كارثة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب إيساف، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية، وهى من كلمات محمد سعد، وألحان محمد مجدى، وتوزيع أحمد عبد السلام

وطرح المطرب إيساف مؤخرًا أحدث فيديو كليب وهو بعنوان "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس.

ويقول مطلع أغنية "كل سنة وأنت طيب": ياللي فاكره قلبي طيب، كل سنه وأنت طيب، جمالك حبيبتى بشوفه بدوخ، وبتعب حبيبتى لأنك صاروخ، ورغم اني دايمًا بقابل بنات، بس انتي عملتي في قلبي شروخ.

كما طرح مؤخرًا كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلاني وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الأغنية نجاح كبير.