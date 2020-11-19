شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تستعد لإطلاق Prisoner مع دوا ليبا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية مايلى سايروس لإطلاق أغنيتها الدويتو الجديدة التى تعاونت فيها مع النجمة العالمية دوا ليبا ، والأغنية تحمل اسم " Prisoner " . اطلقت مايلى سايروس البالغة من العمر ( 27 عام ) على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " التيزر الترويجى الخاص بأغنية " Prisoner " و الذى وصل مدته الى 24 ثانية فقط استعدادا لأطلاق الاغنية غد الجمعة ، فظهرت مايلى ودوا خلال أكلهن الكرز والتدخين و دخولهن فى وصله الرقص ، و هو الخبر الذى استعد قطاع كبير من محبى و عشاقى النجمتين . من جهه اخري تستعد مايلى سايروس لإطلاق ألبومها الغنائئ الجديد و الذى يحمل اسم " Plastic Hearts " والمقرر إطلاقه يوم 27 نوفمبر الجارى وهو يضم 12 أغنية ، و هم : 1. “WTF Do I Know” 2. “Plastic Hearts” 3. “Angels Like You” 4. “Prisoner” feat. Dua Lipa 5. “Gimme What I Want” 6. “Night Crawling” feat. Billy Idol 7. “Midnight Sky” 8. “High” 9. “Hate Me” 10. “Bad Karma” feat. Joan Jett 11. “Never Be Me” 12. “Golden G String”







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