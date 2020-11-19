شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جينيفر انيستون مذهلة فى جلسة تصوير من أجل الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما كانت مدافعة عن الحياة الصحية وجسدها دليل على تفانيها، وفي هذا الإطار أظهرت النجمة العالمية جينيفر أنيستون لياقتها البدنية المذهلة في جلسة تصوير جديدة مثيرة، بعد أن أصبحت الوجه الإعلاني لحملة Vital Proteins الرياضية.



جينيفر انيستون (1)



جينيفر انيستون (2)



جينيفر انيستون (3)

تظهر انيستون البالغة من العمر 51 عامًا في جلسة التصوير وهي ترتدي قميصًا ضيقًا وبنطلونًا ضيقًا، حيث تقوم ببعض حركات اليوجا ثم تذهب للركض.

وتُظهر إحدى اللقطات أيقونة وهي تتباهى بذراعيها وخصرها وهي تركض في ضوء الشمس، وتظهر لقطات أخرى حب جينيفر لليوجا وهي تمارسها .

وشوهدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون آخر مرة علنًا أثناء قيادتها إلى حفل عيد ميلادها الحادي والخمسين في فبراير قبل تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

ولم تكن جينيفر أنيستون تخرج من منزلها الفخم الذي تبلغ تكلفته 21 مليون دولار في لوس أنجلوس، إلا أنها كانت تتواصل مع جمهورها بنشاط أثناء الحجر الصحي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.