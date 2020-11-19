شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تحتفل بعيد ميلاد حلمى ومنى زكى: كل سنة وانتوا مصدر أمان لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة أصالة على تهنئة النجمين أحمد حلمي ومني زكي بعيد ميلادهما، حيث نشرت صورة من خلال حسابها على موقع إنستجرام للثنائي، وعلقت عليها بكلمات أثنت بها على مدى علاقتهما معًا حين كتبت: "فيه ناس مسئولة عنّ سعادة ناس.. وبيحملوا هالأمانة وبيوفوا وعدهم لبعض وللنّاس.. كلّ سنة وأنتوا مصدر منّ مصادر الأمان والطمأنينة لبعض وإلنا.. الله يحفظكم ويخلّيكم أحلى وأطيب اتنين العمر كلّه بالصحّة والسعادة والنّجاح".

من ناحية أخري حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على تشويق جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة لها من أحدث أعمالها المرتقبة، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتعلن عن مفاجأة جديدة يوم السبت المقبل، والتي رجح عدد كبير من متابعيها بانها ستكون أغنية جديدة، وكتبت قائلة "بتعرفوا شو حيصير يوم السبت؟".



اصالة لـ مني وحلمى

وكانت قد نجحت محاولات الصلح بين أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشامسى، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجرى" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

وردت الفنانة أصالة على أحلام، في تغريدته لها قائلة:"منّ حبّك إلي طبّقتى مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".