يوسف الخال يدخل “ظلّ” في رمضان ٢٠٢١!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعاقدت شركة Media Revolution 7 مع النجم يوسف الخال لينضمّ لمسلسلها الرمضاني المنتظر “ظلّ”، الذيتحضّر له منذ أشهر، لينطلق تصويره قريباً بين بيروت وأبو ظبي تحت إدارة المخرج التونسي محمد خياري.

العمل فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير الملّا، وقد تم الاتفاق مؤخراً مع يوسف على انضمامه لبطولة العمل.

نفيد بالذكر أن الشركة سبق وأعلنت عن انضمام النجم باسل خياط إلى مسلسل “ظلّ” على أن يجتمع هو ويوسف الخال مع مجموعة من نجوم الدراما العربية، ليقدم الخال هذا العام شخصية ملفتة، قدتدفع ثمن قراراتها الجريئة، فيدخل في نفق طويل يحتم عليه الاختيار في مواقف مصيرية، وذلك بقالب تشويقيّ دراميّ اجتماعيّ ملفتومختلف.