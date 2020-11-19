"Wonder Woman" بجزئه الثاني نهاية العام في السينما وعبر البث التدفقي

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لوس انجليس: يبدأ في يوم عيد الميلاد في الولايات المتحدة عرض الجزء الثاني المنتظر من مغامرات المرأة الخارقة "Wonder Woman"، في صالات السينما التي لن تشملها تدابير الإغلاق وأيضا عبر منصة "إتش بي أو ماكس" للبث التدفقي، على ما أعلنت استوديوهات "Warner Brothers" الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن الأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة ستتاح لهم فرصة مشاهدة الفيلم "قبل أسبوع" من طرحه في الصالات، اعتبارا من 16 ديسمبر.

ويرتبط إطلاق فيلم "Wonder Woman 1984" على منصة "إتش بي أو ماكس"- التي استحوذت عليها "وورنر" أخيراً مقابل مئتي مليون دولار- بجائحة كوفيد-19 التي عطّلت الإنتاجات السينمائية بدرجة كبيرة في هوليوود وتسببت بإرجاء مواعيد إطلاق أعمال ضخمة كثيرة.

وكتبت بطلة الفيلم الممثلة الإسرائيلية غال غادوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لم يكن ذلك قراراً سهلاً ولم نتوقع يوماً أننا سنضطر إلى إرجاء الإطلاق لهذه الفترة الطويلة، غير أن كوفيد بدّل كل شيء".

وأضافت "ستتمكنون من مشاهدته في صالات السينما (هم يبذلون جهودا جبارة لتوفير السلامة) كما ستتاح أمامكم فرصة مشاهدته على "إتش بي أو ماكس" من منازلكم".

وكان مقررا طرح الفيلم بداية في يونيو 2020.

وفي العادة، تُعرض الإنتاجات الهوليوودية الضخمة في صالات السينما حصراً مدة تسعين يوماً قبل طرحها للعرض على وسائط أخرى. غير أن إغلاق قاعات السينما في مناطق أميركية كثيرة، بينها نيويورك ولوس أنجليس، أرغم الموزعين على إيجاد حلول بديلة.

وقد طرحت "ديزني" فيلم "مولان" عبر منصتها "ديزني +" للبث التدفقي فور طرحه في سبتمبر الماضي. لكن خلافا لـ"مولان" الذي عُرض مقابل بدل مالي، سيُطرح "ووندر وومان 1984" من دون تكاليف إضافية لمشتركي "إتش بي أو ماكس" على مدى شهر.

وكان الجزء الأول من "Wonder Woman " الذي عُرض في 2017 قد حقق إيرادات بلغت 800 مليون دولار ووضع غال غادوت في مصاف النجمات العالميات.