داليدا خليل ترقص بجرأة في "شيك أوي"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية الشابة داليدا خليل أغنيتها المصورة الجديدة "شيك أوي" عبّرت خلالها عن مدى عشقها للحياة. غنّت ورقصت وأدخلت طاقة إيجابية لكثير من الناس.

وتقول كلمات الأغنية:

"على غنوة حلوة بحب أرقص، وبحب أبقى شيك اوي

ما هو أصل عمري مش حينقص، لما انبسط وافرح اوي

حابة حياتي، وأسلوبي فاختياراتي

والحب يخصّ قلبي، هو اللي يقولي حبي

هو اللي يسعدني أوي

الدنيا زي رقصة، من غيرها الفرحة ناقصة

اللحظة الحلوة اخدها، والحزن أقولو انسى"...

رقصت داليدا في هذا العمل المصور كمحترفة واستطاعت أن تضيف بصمة للفن الإستعراضي الغير مبتذل وتبرز تقنيات عالية في الرقص والأداء مما دفع ملحن الأغنية محمد يحيى للقول بأن نجمة جديدة قد ولدت بعد هذا الكليب. كذلك نجح مصمم الرقص بيار خضرا في أوّل عمل إخراجي له في خلق جدلاً إيجابياً في الفيديو ساهم في انتشار الأغنية.

الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع عمر صبّاغ، والعمل برعاية ليرات وإنتاج G Music.

"شيك أوي" باللهجة المصريّة، مهّدت لإنطلاقة داليدا خليل أيضاً في مصر بعد أن نالت إعجاب المصريين خاصّة، فتصدّرت صورة غلاف الأغنية اللوحات الإعلانية في القاهرة كما تصدّر وسم #شيك_أوي على تويتر في لبنان بعد ساعات قليلة من إصدار الكليب.



