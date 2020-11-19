أصالة مهنئة منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما: "كل سنة وإنتوا مصدر الأمان والطمأنينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة السورية أصالة على تهنئة الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما الذي حل أمس الأربعاء الموافق 18 نوفمبر.

عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت أصالة صورة لمنى وحلمي، وعلقت عليها: "فيه ناس مسؤولة عنّ سعادة ناس، وبيحملوا هالأمانة وبيوفوا وعدهم لبعض وللناس، كل سنة وأنتوا مصدر من مصادر الأمان والطمأنينة لبعض وإلنا، الله يحفظكم ويخلّيكم أحلى وأطيب اتنين العمر كله بالصحة والسعادة والنجاح".

من ناحية أخرى، يعرض لمنى زكي حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "الصندوق الأسود"، بطولة مصطفى خاطر ومحمد فراج، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.