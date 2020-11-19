إيرادات الأربعاء.. "Greenland" الأول وفيلم الرعب "Relic" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 18 نوفمبر، فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 22 ألفًا و101 جنيه.

واحتل المركز الثاني فيلم "Honest thief" محققا 20 ألفا و448 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "freaky" بعد تحقيقه 19 ألفًا و673 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الجريمة "the call" محققًا 17 ألفًا و541 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم الرعب "Relic" والذي حقق 15 ألفًا و838 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 12 ألفًا و453 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "Tenet" وحقق 10 آلاف و979 جنيها.

جاء في المركز الثامن فيلم "come away" وبلغ إيراده 8 آلاف و666 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Target number one" محققًا 5 آلاف و140 جنيهًا، واحتل الترتيب العاشر فيلم الحركة "Becky" والذي حقق 4 آلاف و791 جنيهًا.