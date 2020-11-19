طارق الجنايني يقدم ريهام حجاج في "وكل ما نفترق" رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن المنتج طارق الجنايني، عن استعداده شركته TVision، للمشاركة في السباق الرمضاني المُقبل 2021، بمسلسل "وكل ما نفترق"، مؤكدًا تعاقد مع الفنانة ريهام على تقديم دور البطولة.
"وكل ما نفترق" قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي، والذي كان أخر أعماله مسلسل "مملكة إبليس" بفصليه الأول والثاني. والمسلسل من تأليف أحمد وائل الذي كان أخر أعماله الرمضانية مسلسل "بـ100 وش" ومعه ياسر عبدالمجيد الذي كان أخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى، على أن يخرجه كريم العدل الذي عُرض له مؤخرًا مسلسل "أسود فاتح".
ريهام حجاج شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، أما أخر أعمال طارق الجنايني في رمضان فكان مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة الفنان أحمد عز، ويعرض له حاليا الجزء الخامس من مسلسله "حكايات بنات" عبر مجموعة قنوات ON E.
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