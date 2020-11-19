بالصور| صدقي صخر يواصل تصوير "أنصاف مجانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان صدقي صخر، تصوير دوره في مسلسل "أنصاف مجانين"، الذي من المقرر عرضه قريبا على منصة VIU.

وقال صخر في بيان صحفي، إن كواليس التصوير وخاصة التي تجمعه بالفنانة أسماء جلال، مليئة بالصداقة والمرح، وأضاف "اقوم بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال، وتم التركيز بشكل كبير مع مخرج العمل عمر رشدي ليخرج حازم بشكل مختلف في شخصيته وطريقة حركته وكلامه عن الأدوار التي قدمتها سابقا، إذ سيظهر رزين ومحافظ بشكل أكبر".

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس، الذي يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني، وهو من إنتاجات viu الأصلية والمقرر عرضه على منصتها في الربع الأول من عام 2021.

يُذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف، قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبدالرحمن. ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

صدقي صخر شارك في مسلسل "بـ100 وش" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان، ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الإنجليزية.