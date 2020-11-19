في عيد ميلادهما.. منى زكي تحتفل مع أحمد حلمي بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة منى زكي على الاحتفال بعيد ميلادها وزوجها أحمد حلمي، الذي حل أمس الأربعاء الموافق 18 نوفمبر.

وعبر خاصية القصص القصيرة بـ"إنستجرام"، نشرت منى صورة تجمعها بحلمي، وعلقت: "أتمنى أن نبقى معًا بجانب بعض، كل عام وأنت بخير يا حبيبي".

من ناحية أخرى، يعرض لمنى زكي حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "الصندوق الأسود"، بطولة مصطفى خاطر ومحمد فراج، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.