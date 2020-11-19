بالصور| رويدا عطية تحتفل بعيد ميلاد ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفلت الفنانة السورية رويدا عطية، بعيد ميلاد ابنها "زين"، الذي يبلغ من العمر عامين، ونشرت صورا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "إنت بطلي، زين، ملاكي الصغير الله يحميك ويحرسك من كل شر وكل سوء، ويزيدك ربنا سنين وسنين كلها فرحة وسعادة وصحة يا روح قلب أمك وأبوك، ويخليك لكل حبايبك يا عمري، بحبك يا روحي".

وكانت رويدا عطية قد أحيت عدة حفلات غنائية مطلع العام الجاري، ولكنها توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.