"قامة فنية".. محمد صبحي ينعى فايق عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان الكبير محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، الفنان فايق عزب، الذي رحل عن دنيانا منذ ساعات.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأستاذ والقامة الفنية والفنان الخلوق والإنسان المثقف صديقي الحبيب فايق عزب الذي كنت أستمتع بمشاركته معظم أعمالي".

وتابع: "سأفتقدك كثيراً والجمهور أيضاً سيفتقدك لكن أعمالك ستعيش معه، دعواتي لك بالمغفرة والرحمة، وأن يدخلك الله فسيح جناته، ولأسرتك الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فايق عزب منذ ساعات، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل "كتيبة الإعدام"، "سوق العصر"، "رأفت الهجان"، "غبي منه فيه"، "عسكر في المعسكر"، وغيرها