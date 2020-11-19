تراند اليوم : شاهد.. إعلامية شهيرة تهدي ياسمين صبري ناقة مع "خادم": أحبها أكثر من أبو هشيمة

فاجأت الإعلامية السعودية نرجس العوامي، الفنانة المصرية ياسمين صبري بهدية غير متوقعة، حيث أهدت إليها إحدى نياقها والتي قدمها لها أحد رجال الأعمال منذ عامين، وذلك كتعبير عن حبها لجمال ياسمين على حد قولها.

وقالت نرجس العوامي في فيديو نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام": "للناس اللي عم تنتقدني وتهاجمني عشان بعلق لياسمين صبري بحساباتها.. ويقولون لي فشلتينا.. أنت مش بقيت أهلي عشان أفشلك.. وفيها إيه لما أحب واحدة والله إني أحب ياسمين أكثر من أبو هشيمة نفسه".

وأضافت: "وفي ناس يقولون لي ليش ما بتبيعي نياقك وبتعملي عمليات تجميل تكوني شبهها.. وناس تانية تقولي انتي مهووسة بياسمين.. شو إذا أنا مهووسة فيها البنت جميلة وأنا أحبها وليش كلكم دكاترة نفسيين عشان تعرفون إذا أنا مهووسة ولا لأ.. إيه أنا بحب أقول كلمة حلوة لكل الناس.

وتابعت: "والناس ياللي بيقولون لي ياسمين راح تعملك بلوك.. ليش أنا أذيتها ولا غلط فيها.. ما يمكن تكون مستأنسة بتعليقي.. وأنا إن شاء الله بكرة إذا نياقي ربحت سأهدي ياسمين صبرى ناقة تكون تحت أمرها وراح أبعتها لها وين ما تكون.. وهبعت معاها خادم يرعاها لها".



وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، في وقت سابق قد تداولوا مقطع فيديو، يوثّق استلام الإعلامية السعودية، نرجس العوامي، هديّة عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويُدعى راضي سنيد الشمري.