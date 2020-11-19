تراند اليوم : ماذا قالت لطيفة عن تصالح أحلام وأصالة؟

تصدرت أزمة الفنان المصري تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بالإضافة إلى الصلح بين المطربتين السورية أصالة، والإماراتية أحلام، خلال الأيام القليلة الماضية، أحاديث المتابعين على مستوى الوطن العربي، بما فيه نجوم ونجمات الفن والغناء.



وأدلت المطربة لطيفة التونسية، خلال إطلالة إعلامية لها أمس الأربعاء، برأيها في القضيتين اللتين شغلتا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت تعليقًا على خلاف الفنان المصري وزوجته وتعليق الأول على كلام زوجته، بأنها "متهورة"، إنها تحبهما وهما ثنائي رائع بنظرها، كما تمنت لهما أن يتخطيا تلك المشكلات ويعيشا حياة سعيدة.



وأضافت أن لكل إنسان قناعاته في مشاركة أموره الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن السوشال ميديا أصبحت واقعًا حياتيًا معاشًا ولا يمكن الانفصال عنه، كما أنها لا تقوم بنشر مثل تلك الأمور عبر مواقع التواصل، إلا في الوقت الذي يستفزها الشخص لدرجة كبيرة، وهذا أمر صعب إلى حد ما، مؤكدة أن لديها معجبين يقفون في وجه كل من يتكلم عنها أو يسيء لها.

كما باركت للفنانتين أصالة وأحلام بعد مصالحتهما ولمعجبيهما أيضًا، حيث قالت إن الفنانتين تملكان قلبًا طيبًا، كما شكرت كلًا من فهد الهاجري ابن الفنانة أحلام والملحن سهم اللذين ساهما بإعادة العلاقة فيما بينهما، موضحة أن الفن يحب الطيبة والتسامح والعطاء.



كما أشارت إلى أنها لم تتجادل مع الفنانة الجزائرية فلة، وقالت بأسلوب كوميدي "هيي متخانقة مع نفسها حرام"، وذلك بعد استذكار الجمهور لذاك الخلاف الذي وقع بينهما وتصالحهما بسبب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مشيرة إلى أنه لا يوجد علاقة قريبة بينهما، لكنها تحترمها وتحترم كل الشعب الجزائري.