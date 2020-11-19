بصور رومانسية .. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريهام أيمن

احتفل الفنان شريف رمزي بعيد ميلاد زوجتة الفنانة ريهام أيمن، من خلال مجموعة صور رومانسية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "شريف" على الصور:" كل سنة و إنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل

حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي،

وأضاف "رمزي": بجد كل سنة وإنتي في حضني و منورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا، ربنا يخليكي ليا و لولادك بالمرة

".

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف رمزي، مسلسل نصيبي وقسمتك، والذي تدور المسلسل حول 9 قصص عن قضايا المرأة خلال الـ 45 حلقة، حيث يتمحور هذا الجزء عن علاقة المرأة ومشاكلها في التعامل مع الرجال وذلك بخلاف الجزء الأول الذي تمحور على المشاكل التى تواجه الرجال في التعامل مع المرأة.