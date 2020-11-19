رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود مثير .. صور

أشعلت الفنانة رانيا يوسف السوشيال ميديا بعد نشرها مجموعة صور مثيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "رانيا" في الصور ترتدي فستان أسود قصير مكشوف، معلقة: "ارتداء الأسود هو أسلوب حياة"، ولاقي الصورة إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

وانطلق الموسم الثاني من مسلسل الآنسة فرح أمس، ليستكمل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته

السابقة.







ويعرض حاليًا للفنانة رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني، والذي يعتبر النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.







مسلسل "الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.