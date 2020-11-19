في إسبوعه الأول.. ألبوم مزح لـ أنغام يحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"

حققت الفنانة أنغام، بألبومها الخليجي الجديد "مزح"، أكثر من 6 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سجلت أغنية "لايقين" الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم الـ15، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:سهم، توزيع:خالد عز.

وجاءت أغنية"أناني" بأكثر من 730 ألف مشاهدة، من كلمات:عبد الرحمن مساعد، ألحان:صادق الشاعر، توزيع:وليد فايد.

وحصلت عدد من أغنيات الألبوم

على أكثر من 200 ألف مشاهدة، أبزهم "غريب" التي سجلت أكثر من 280 ألف مشاهدة، أغنية "أدوّر" حصدت أكثر من نصف مليون مشاهدة، أغنية "آخر لقا" حققت أكثر من 240 ألف مشاهدة، أغنية "3 حروف" سجلت أكثر من وأغنيتي "مزح، تسلم يدينه" اللتان حققتا أكثر من 200 ألف مشاهدة.

وحصدت باقي أغنيات الألبوم على أكثر من 100 ألف مشاهدة، حيث سجلت أغنية "أبطي علي" أكثر من 150 ألف مشاهدة،"إسمك حلبيبي" أكثر من 140 ألف مشاهدة، "طاولة" بأكر من 120 ألف مشاهدة.

أما"ظل وهجير" حققت أكثر من 89 ألف مشاهدة، أغنية"هنا وهناك" أكثر من 80 ألف مشاهدة.

ضم الألبوم 15 أغنية، منهم: مزح، غريب، لاتستغرب، آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء:الشاعر بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.