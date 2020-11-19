فتح باب التسجيل في منصة دعم الأفلام الطويلة بـ "مالمو السينمائي"

أعلنت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منصة دعم الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج للعام 2021، إذ يواصل المهرجان دعم مشروعات الأفلام الطويلة في مرحلةما بعد الإنتاج، وذلك للعام السابع على التوالي.
ما بعد الإنتاج حتى تاريخ 31 يناير 2021 وسيتم الإعلان عن المشروعات المختارة في تاريخ 15 فبراير 2021.
وتعتبر أيام مالمو لصناعة السينما"سوق ومنتدى مهرجان مالمو سابقًا"المنصة الأولى عالميًا للتعاون والإنتاج المشترك بين دول الشمال والعالم العربي، وسوف يتم فتح باب التقديم لمنصة دعم مشروعات الأفلام الطويلة في مرحلة
فيما ستعقد الدورة السابعة من أيام مالمو لصناعة السينما في الفترة ما بين 3 إلى 6 أبريل 2021، بينما ستعقد الدورة الحادية عشر من عمر المهرجان في الفترة ما بين 2 إلى 7 أبريل 2021.
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