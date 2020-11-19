عرضت الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج "صباح البلد" على شاشة قناة "صدى البلد"، فيديو للكابو حميد الشاعري، خلال دعمه واكتشافه لموهبة جديدة في عمر الطفولة. وقالت "لميس" الكابو حميد الشاعري صانع النجوم قرر اكتشاف طفلة جديدة هي مايا ناصف وعمرها 10 سنين". مايا ناصف وعمرها 10 سنين". وجاء في الفيديو حميد الشاعري بصحبة الطفلة مايا ناصف، والتي وصفها بأن صوتها معجزة، وترك حميد الحكم للجمهور حيث جعلها تغني أغنية "يا شمس غيبي" شمس غيبي" وقالت لميس عقب إنتهاء الفيديو: "تحية لحميد الشاعري لأنه دائما ما يساعد المواهب الجديدة ويكتشف النجوم ويعطي لهم الفرصة في الظهور بل ويدعمهم ويساندهم في خواتهم الأولى حتى يصبحوا نجوم". وأنهت حديثها مؤكدة أن مصر تمتلك الكثير من المواهب التي تحتاج من يدعمها ويعطي لها الفرصة للظهور.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد دعمه للطفلة مايا ناصف.. لميس سلامة: حميد الشاعري دائماً داعم للمواهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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