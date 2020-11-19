أشهر أعمال فايق عزب الدرامية مع النجوم

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير فايق عزب، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد، وذلك في إحدى المستشفيات بمنطقة العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر الأسرة بالإسماعيلية.

وشارك فايق مع كبار نجوم الدراما، أبرزهم الفنانة الكبيرة هدى سلطان من خلال مسلسل "الوتد"، الذي تم عرضه عام 1996، بالمشاركة مع يوسف شعبان، فادية عبدالغني، من تأليف خيري شلبي، وإخراج أحمد النحاس، والذي حقق دوره نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وشارك مع الفنانة الكبيرة يسرا من خلال مسلسل"قضية رأي عام"، الذي تم عرضه عام 2007، بطولة،

لقاء الخميسي، سامي العدل، احمد فلوكس، من تأليف محسن الجلاد، وإخراج محمد عزيزية.

وعمل مع الفنانة القديرة عبلة كامل من خلال مسلسل"سلسال الدم"، الذي تم عرضه عام 2018، بطولة رياض الخولي، علا غانم، أحمد سعيد عبدالغني، من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

وشارك مع الفنان الكبير الراحل الفنان محمود عبدالعزيز في مسلسل"رأفت الهجان"، الذي تم عرضه عام 1988، بجانب بعض من الفنانين أهمهم: يوسف شعبان، نبيل الحلفاوي، يسرا، من تأليف صالح مرسي، وإخراج

يحيى العلمي.

وعمل مع الفنان القدير يحيى الفخراني في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، الذي تم عرضه عام 1989، بطولة صلاح السعدني، هشام سليم، ممدوح عبدالعليم، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

وآخر أعماله كان من خلال مسلسل"طلقة حظ"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2019، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، محمد أنور، هبة مجدي، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين .

يذكر أن الفنان فايق عزب وُلد في 21 من شهبر سبتمبر عام 1943، بمدينة الأسماعلية، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته، وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة ليستكمل دراسته حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ثم نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبدأ بالعمل في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.