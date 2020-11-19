رنا سماحة تقدم مفاجأة من العيار الثقيل بكليب "أوبا" .. فيديو

طرحت منذ ساعات قليل الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها الغنائية "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" الذي يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، والذي تتعاون فيها للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب " أميرة الحب".

وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية،

حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية، تتلائم مع فكرة الكليب التي تقص حقيقة طريفة عن فتاة تتلقى رسالة فيديو من شاب يقول لها انه يحبها فتشعر بسعادة كبيرة ليتبين ان الرسالة قد وصلت عن طريق الخطأ في نهاية الفيديو.

وكانت من ابرز مفاجأت الفيديو كليب الذي اصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب، والذي اضفى اجواء مختلفة بكواليس التصوير، حيث فاجاء الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني .

"أوبا" من كلمات : أحمد حسن رؤول ، وألحان: أحمد زعيم ، وتوزيع: وسام عبد المنعم ، وإخراج: بتول عرفة.