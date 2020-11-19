في الإسماعلية.. أسرة الراحل فايق عزب تتلقي العزاء

أعلن نجل النجم الراحل فايق عزب، عن تلقي العزاء بمنزل العائلة بالإسماعيلية اليوم الخميس، موضحًا أن والده قد تعرض لوعكة صحية شديدة، أدت إلى دخوله المستشفى بالإضافة إلى إصابته بفروس كورونا المستجد وكان يخضع للعزل فى أحدالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وفارق الحياة.
يذكر أن فايق عزب هو ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية،وانتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية؛ إذ التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، وحصل على جائزة أحسن ممثل بالجامعة.
وقدم فايق عزب ما يقرب من 260 عملًا فنيًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.
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