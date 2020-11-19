تراند اليوم : شهيرة: منعت أولادى من زيارة “محمود ياسين” بسبب كورونا

قالت الفنانة شهيرة، إنها خشيت على الفنان محمود ياسين قبل رحيله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذا منعت أولاده وأحفاده من زيارته.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة “الحياة”، “خفت عليه من الكورونا ومنعت الأولاد من زيارته.. هو مانعته كانت ضعيفة جدا.. كنت بخليهم يشوفوه من بعيد ويسلموا عليه من بعيد لبعيد”.

وتابعت انها لما بتزعل من الفنان الراحل محمود ياسين كانت تذهب اليه و تقوله حقك عليا يا حبيبي و ابوسه و اطيب خاطره ، وان محمود ياسين كان مؤدب و خلوق مع اهل بيته قبل الناس اللى بره ، و ان سر استمرار حياتهم الزوجية التفاهم بينهم ، و انا ضحيت بالتمثيل من اجل محمود ياسين و الأولاد .

و اشارتانها اتخطبت لمحمود ياسين و هي في ثانية معهد تمثيل و انهم اتخطبوا اثناء تصوير فيلم صور ممنوعه و كان بيقولى انتى لازم تقفى معايا و في ضهري و انا بطلع السلم و انا وافقت



