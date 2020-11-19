تراند اليوم : شهيرة تأثرت بالسحر فى بعض اوقات حياتى ومحمود ياسين فوجئ بالحجاب

قالت الفنانة شهيرة انها كانت تسمع عن ان هناك سحر و اعمال في الوسط الفني لكنها لا تفكر فيها طالما لم تؤثر على حياتها و زوجها و أولادها .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، انها في سنة كانت عاملة اكبر توزيع في الفيديو و اخذت جوائز كتير ، و فجأة لقيت نفسي مش قادرة اضع مكياج على وجهي واشعر بشكشكه في وجهى ، حتى انى سافرت باريس و قالوا لى معندكيش حاجة .

و تابعت شهيرة ان هناك اشخاص لما عرفوا اللى حصل لى قالوا لى دا سحر و فلانه هي اللى عملته لانها متخصصة في السحر و الاعمال ، لكن انا مقدرش أكد ده .

وعلى جانب اخر قالت الفنانة شهيرة محمود ياسين فؤجئ بحجابى و لم يعترض و قال لى بس انتى عارفه انك كده هتبطلى التمثيل و ما ينفعش .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور انه كان مندهش جدا من القرار لانه عارف انى بحب التمثيل اد ايه لكنى كنت مصره على قرارى .



