فن ومشاهير

تراند اليوم : شهيرة تفجر مفاجأة عن عودتها للتمثيل بـ”واحد من الناس”.. شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس علي الحياة في العاشرة مساء اليوم الاربعاء والجزء الثاني من لقاء الفنانة شهيرة في الظهور الاول لها اعلاميا مع د. عمرو الليثي في واحد من الناس ،

وبتواصل حوار الذكريات مع الحاجة شهيرة ، وتتحدث عن اخر رسالة بينها وبين محمود ياسين ، وتوضح حقيقة خلافها مع الفنانة نجلاء فتحي

وتعترف بمعاناتها من السحر لمدة عامين
وتفجر مفاجاة لأول مرة عن عودتها للتمثيل

كما يستضيف د. عمرو الليثي نجل الفنان الراحل عمرو ياسين الذي يحكي عن اخر حوار بينة وبين والده
حوار من القلب ومفاجآت واعترافات تذاع لاول مرة ببرنامج واحد
في العاشرة مساء مع عمرو الليثي علي الحياة

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