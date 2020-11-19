تراند اليوم : ببطن عريانة – شاهد رانيا منصور بتوريك الدبوسة

تحرص الفنانة رانيا منصور على مشاركة جمهورها، كل تفاصيل الأوقات والأيام التي تقضيها، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، و ظهرت بإطلالة ساحرة.

جدير بالذكر، أن شاركت رانيا منصور مؤخرًا في بطولة مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة “الصباح إخوان”، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وسيكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه بعد السباق الرمضانى 2020.