دعه يذهب.. صراع البقاء من أجل العائلة في الغرب الأمريكي

متابعة بتجــــــــــــرد: ينسج فيلم Let Him Go أو دعه يذهب، أو أطلق سراحه، لوحة ثرية بالمشاهد الإنسانية تتفاعل مع مشاهد الغرب الأمريكي التقليدية، وهو يدور بالأساس حول العائلة، الرابطة بين الجد والحفيد، الصراع من أجل البقاء للحفاظ على الأسرة. يحكي الفيلم قصة عائلة مارجريت وجورج بلاكيدج «كوستنر وديان لين» الذين يفجعهم الموت في ابنهم. ويقرر الزوجان القيام برحلة للعثور على زوجة ابنهما التي تزوجت من بعده «كيلي كارتر»، وحفيدهما الصغير.

وفي الوقت الذي يقترب فيه الزوجان من العثور على أسرتهما، يقتربان ويتصادمان مع أسرة ويبويز ذات النفوذ الكبير وتترأسها المرعبة بلانش «ليزلي مانفيل».

وتهدد أسرة ويبويز الزوجين، ولكنهما يقرران البقاء للمواجهة وإنقاذ الحفيد من براثن تلك الأسرة الغامضة المريبة.

يتمس الفيلم بالمشاهد البصرية التي أجاد فيها المخرج توماس بيزوكا الذي أثبت أنه يمتلك خبرة سينمائية كبيرة تجلت في عدة لقطات مثل مشهد اجتماع عائلة بلانش، دفء عائلة بلاكيدج، المساحات المفتوحة على الطبيعة.

والفيلم أشبه بلوحة رائعة موشاة بالعواطف والأحاسيس تغمر عيون المشاهد، لوحة مليئة بتفاصيل دقيقة جميلة، وشخصيات مرسومة بدقة تكمل في النهاية المشهد الكلي للقصة أو الدراما.

ومن السهل أن تشعر بأن هناك كيمياء مجنونة تربط بين كوستنر ولين كأنهما خلقا لذلك الفيلم وتلك الأدوار، خاصة أنه الفيلم الثاني لهما بعد أن شاركا من قبل في فيلم Man of Steel أو رجل صلب.

والحقيقة أن العلاقة بين كوستنر ولين في الفيلم هي التي تصنع قلب وجوهر القصة، ووجودهما سهل الأمور على المخرج وعلى المتفرج في الوقت نفسه، رغم أن القصة لا تعتمد على وسامة أو فتنة ديان وكوستنر.

في الوقت نفسه، لم تترك لهما ليزلي مانفيل الساحة بمفردهما وأثبتت حضورها في دور زعيمة الأسرة الشريرة التي تحاول أن تمسك بكل خيوطها لكي لا تنفلت.

وحتى خلف ابتسامتها الخادعة، يمكن للجمهور أن يشعر بالطبيعة الحقيقية لكل كلمة تنطقها بلانش أو مانفيل.

أجاد المخرج وكاتب السيناريو توماس بيزوكا في تقديم قصة عن الغرب الأمريكي بالتركيز على الملامح الإنسانية التي تأسر القلوب من دون الانسياق نحو الصور النمطية والمشاهد الحركية التقليدية.

والفيلم في جوهره صراع من أجل الحفاظ على العائلة سواء من قبل الزوجين أو مانفيل زعيمة أسرة ويبويز الشريرة.

الفيلم من إخراج توماس بيزوكا الذي شارك في كتابة السيناريو مع لاري واتسون، وهو من بطولة كيفن كوستنر، ديان لين، جيفري دونوفان، ويل بريتين، ليزلي مانفيل، كيلي كارتر.