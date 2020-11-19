بالصورة – توم كروز ملتزم الكمام في Mission Impossible 7

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم توم كروز تصوير مشاهده في الجزء السابع من فيلم المهمة المستحيلة، Mission Impossible بإيطاليا، حيث رصدت عدسات المصورين أحدث صور للنجم العالمي من كواليس الفيلم أثناء التزامه بالكمامة.

وكانت تقارير إعلامية عالمية تداولت صورا لتوم كروز وهو يرتدي بذلة سوداء اللون بجوار النجمة العالمية هايلي أتويل، التي تشاركه بطولة هذا الجزء من سلسلة الأكشن الشهيرة. وصور كروز المشاهد الجديدة في مدينة فينيسيا الإيطالية، على جسر بونتي مينتيتش الشهير يوم الجمعة الماضي، وظهر فيها كروز صاحب الـ58 عاماً وهو فى كامل أناقته كالعادة لتجسيد شخصية إيثان هانت الشهيرة.

ومن المرجح ان ينتهي توم من تصوير الفيلم قريباً بعد المواعيد المتضاربة للانتهاء من العمل، بسبب تفشي فيروس كورونا، وما ترتب على ذلك من اغلاق كامل لعدة دول وهو ما أسهم بشكل كبير في تعطيل عملية التصوير، لذلك يصارع المخرج كريستوفر ماكاري لإنهاء المشاهد الأخيرة من الفيلم قبل عملية الغلق المرتقبة.