هل تعرضت الأميرة ديانا للخداع للحديث عن زواجها المضطرب؟

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن فتح تحقيق فوري يتعلق بالوسائل التي اتبعت لإقناع الأميرة ديانا بإجراء مقابلة عام 1995 كشفت فيها الأخيرة تفاصيل عن حياتها الزوجية المضطربة مع الأمير تشارلز.

وقالت “بي بي سي” إنها وافقت على تعيين القاضي السابق في المحكمة العليا جون دايسون لتولي التحقيق الذي يأتي بعد طلبات متكررة من تشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة.

وزعم سبنسر أن مارتن بشير مراسل البرنامج الشهير “بانوراما”، الذي أجرى المقابلة أطلعه على وثائق مزورة لإقناع أخته بالمشاركة.

وفي المقابلة التي بثت في نوفمبر 1995 وشاهدها 22,8 مليون شخص، تحدثت ديانا عن انهيار زواجها وقالت عبارتها الشهيرة إنه “كان هناك ثلاثة أشخاص” في زواجها، هي وتشارلز وكاميلا باركر باولز، كاشفةً أيضاً عن علاقات لها خارج إطار الزواج.

وأشارت تقارير إلى أن الأمير وليام قد رحب بقرار “بي بي سي” بتعيين قاضٍ سابق بالمحكمة العليا للتحقيق في كيفية حصول مارتن بشير على مقابلة مع والدته الراحلة الأميرة ديانا في عام 1995.

وانفصلت ديانا عن الأمير تشارلز رسميا عام 1996، وتوفيت في العام التالي في حادث سيارة في باريس.

وظهرت تقارير جديدة مؤخراً تزعم أن بشير استخدم أساليب ملتوية لإقناع ديانا بإجراء المقابلة، منها الادعاء بأن موظفيها تلقوا أموالاً للتجسس عليها.

وحددت “بي بي سي” اختصاص التحقيق بالتركيز بشكل أساسي على دور بشير الذي كانت شهرته محدودة حينها لكنه حقق بعد ذلك نجاحاً مهنياً وحصل على وظائف في مؤسسات إعلامية عالمية.

وسينظر التحقيق في بيانات مصرفية مزيفة تظهر مدفوعات مزعومة لموظف سابق لدى إيرل سبنسر ومدفوعات مزعومة لأفراد من العائلة المالكة.

كما سيتطرق التحقيقي إلى ما كشفه سبنسر حول بشير لصحيفة “ديلي ميل” التي ذكرت أن الصحافي تفوه بادعاءات شائنة طالت الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز وأعضاء في الأسرة المالكة.

ولم يرد بشير حتى الآن على هذه المزاعم، بينما قالت “بي بي سي” إنه كان مريضاً بسبب إصابته بفيروس كورونا.

واتُهمت “بي بي سي” في تحقيق سابق بالتستر بعدما سرت شائعات عن أساليب البشير المزعومة للحصول على المقابلة.