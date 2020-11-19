مصطفى قمر يحقق حلمه بعد سنين طويلة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان المصري مصطفى قمر عن حلمه الذي ظل يراوده فترة وكاد يفقد الأمل في تحقيقه، وهو عبارة عن مشروع أكاديمية يحمل اسم “قمر”، إذ نشر مصطفى قمر عبر حسابه على انستغرام صوراً وفيديو للأكاديمية التي تهدف إلى تخريج مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ على الفن.

وعلق مصطفى على مقطع الفيديو:” Amar Academy المشروع ده كان حلم بقاله سنين وكنت بدأت أفقد الأمل إني أحققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود وإصرار علي رشاد مدير أعمالي قاللي سيبني أشتغل وحفاجأك بإذن الله”.

وأضاف قائلاً: “وفعلاً بالمجهود المبذول منه ومن كل فريق العمل والأستاذ أمجد والمديرة الأستاذة مروة وكل ده تحت متابعة الأستاذ علي رشاد أنا بشكرهم وبشكرك يا علي إنك ساعدتني في تحقيق حلمي”

وأنهى كلامه: “أكاديمية قمر اللي حتخرج بإذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ على الفن الراقي في مصر”.