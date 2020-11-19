بالصور والفيديو – رويدا عطية تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهذا ما تتمناه

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت الفنانة السورية رويدا عطية بعيد ميلاد ابنها “زين” الذي أكمل عامه الثاني.

وشاركت رويدا متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام لقطات من أجواء الحفل الذي طغى عليه طابع الشخصيات الكرتونية “الأبطال الخارقين”، بينما اختارت أن تطل بأزياء كاجوال، إذ اعتمدت بليزر من درجات الألوان البرتقالية ونسقت معه بلوزة بيضاء مع جينز وحذاء أسود شتوي.

كما علقت على صورة نشرتها برفقة ابنها قائلة: “يا أغلى شي صار بهالعمر اليوم بتكمل السنتين وعقبال المية سنة فرح، صحة، وسعادة ما بتنتهي، شو بحبك أنا لأنك عطيتني اللي ناقصني من هالدني، الله يحميك يا إمي من كل شر ومن كل سوء ومن شر حاسد إذا حسد”.

وفي سياق آخر كشفت رويدا قبل فترة عن معاناة طفلها مع مرض بالوراثة يعرف طبياً بالاختلاج الحراري، وكانت تضطر إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.