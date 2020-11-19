شاروخان يكشف للمرة الأولى عن محتويات منزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف نجم بوليوود الكبير شاروخان، وزوجته مصممة الديكور جوري خان للمرة الأولى، عن مقتنيات منزلهم بمدينة دلهي الهندية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من داخل منزل ملك بوليوود، بعد إعلانه عن إتاحته رسميا للإقامة المؤقتة بمقابل مادي، بعد إدراجه ضمن هذه الخدمة السياحية التي تديرها شركة Airbnb.
وقالت الصحيفة إن شاروخان وزوجته، كانت بداية حياتهما الزوجية بهذا المنزل الذي نشأ به أبناؤهم الثلاثة، قبل عودتهم للعيش في مومباي، ونقلت الصحيفة تصريحات للثنائي عن المكانة التي تمثلها لهم العاصمة الهندية، بقولهم إنهم يحملون بداخلهم مكانة خاصة لها ستظل للأبد.
ووفقا للقطات التي نشرتها الصحيفة، فإن المنزل طرح ضمن خدمة "Airbnb" مع احتفاظه بكافة مقتنيات أسرة شاروخان، من صور شخصية وقطع فنية ولوحات.
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