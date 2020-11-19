الأردن ينافس على الأوسكار بـ"200 متر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت اللجنة الملكية الأردنية للأفلام إن فيلم "200 متر" للمخرج أمين نايفة سيمثل الأردن في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وسيشارك الفيلم الأردني في الدورة 93 للجائزة الأشهر عالميا في صناعة السينما.

والفيلم مدته 90 دقيقة ومن بطولة علي سليمان ولنا زريق وغسان عباس ومعتز ملحيس وسامية قزموز بكري وآنا أونتربيرجر، وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت اللجنة الفنية التي تشكلت لاختيار الفيلم برئاسة المخرج الأردني أمين مطالقة: "بكتابته وإخراجه الرائعين، سيصمد هذا الفيلم عبر السنين ليتبوأ مكانة فريدة بين الأفلام العربية الكلاسيكية".

وتستقبل أكاديمية علوم وفنون السينما في الولايات المتحدة الترشيحات من مختلف الدول لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر ترشيح فيلم "هليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم للجائزة، فيما اختار السودان فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلاء، واختارت فلسطين فيلم "غزة مونامور" للأخوين عرب وطرزان ناصر.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 25 أبريل/ نيسان 2021 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.