شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثانية من فيروس كورونا تغير مسار طرح Wonder Woman 1984 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الموجة الثانية من COVID-19 التي تؤثر على أجزاء كثيرة من العالم ، تغير مسار طرح فيلم Wonder Woman 1984 مرة أخرى، حيث أعلنت شركة Warner Bros أنهم على وشك التخلي عن إصدار سينمائي تقليدي وسيتم عرض الفيلم بدلاً من ذلك في أي دور سينما تظل مفتوحة في 25 ديسمبر المقبل بالإضافة إلى البث على HBO Max في ذلك اليوم.



Wonder Woman 1984

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع يوتيوب.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.