- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر الدويتوهات "المنتظرة" بحفل American Music Awards فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجد عادة الجمهور فى تقديم الدويتوهات الغنائية على المسرح أكثر جاذبية من الاستعراضات التى تعتمد على النجم الواحد ، و اليوم نكشف عن الأغانى التى ستقدم على خشبة حفل " American Music Awards " لعام 2020 بطريقة " الدويتو "، والتى أُعلن عنها رسميا حتى الآن .
من المقرر أن تشارك النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 51 عام ) النجم الشهير مالوما فى تقديم أغنيتهما الدويتو التى تحمل اسم " Pa' Ti + Lonely " و التى أحدثت ضجة فور إطلاقها و كانت السبب الحقيقى وراء انتشار شائعات أن اليكس رودريجيز يشعر بالغيرة الشديدة بسبب ظهور كيمياء واضحة جمعت النجمين فى كليب " Pa' Ti + Lonely " الذى أطلق سبتمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.
لوبيز ومالوما
كما تشارك النجمة العالمية دوجا كات فى تقديم أغنية " Baby, I'm Jealous " مع النجمة العالمى بيبى ريكسا و ذلك ضمن فقرات حفل " American Music Awards "، و كان كليب " Baby, I'm Jealous " الذى اطلقته النجمتان شهر أكتوبر الماضى .
أيضا يشارك النجمان Bad Bunny و Jhay Cortez فى تقديم أغنية دويتو ضمن فقرات الحفل الشهير الذى ينتظره الملايين .
بيبي ريكسا و دوجا كات
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أشهر الدويتوهات "المنتظرة" بحفل American Music Awards فى 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.