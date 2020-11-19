شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ختام الدورة الـ 12 لمهرجان القاهرة لموسيقى الجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم فعاليات الدورة الـ 12لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز غدا فى المركز الثقافي بالتحرير وتشمل فعاليات اليوم الختامي مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تخاطب فئات عديدة، حيث تبدأ في الواحد ظهرا، وتستمر حتى الثالثة أنشطة برنامج جازينينو (جاز للأطفال) من فرقة باند ميكرز ويعقبها برنامج "ميكروفون مفتوح" في حديقة النافورة.

وفي السادسة والنصف يبدأ اللقاء مع الفنان البرتغالي ريكاردو فورموسو كوينتيت ب "قاعة إيوارت" ويعقبها سهرة مع الثلاثي الفنان الكرواتي الفيس ستاينك ، والمطربة نهى فكري وعمروصلاح وتختتم الفعاليات بحفل لفرقة افتكاسات الرائدة في تقديم الموسيقى المصرية البديلة .

وانطلق مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري بمشاركة 10 دول و أكثر من 20 فرقة في واحدة من أكبر الدورات التي ينظمها المهرجان منذ بدايته عام 2009

وأقيمت الفعاليات على مدى أسبوع في عدة فضاءات منها : درب 1718 وكايرو جاز كلوب ورووم آرت سبيس لإتاحة الفرصة للتوسع على مستوى مساحات العرض وتقديم عدد أكبر من العروض الموسيقية.

وكرم المهرجان الفنان عامر بركات تقديراً لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن .

ومن بين الدول التي شارك : الدانمارك، هولندا، إيطاليا، المجر، سويسرا، رومانيا، البرتغال، كرواتيا وتشيلي بالإضافة إلى صفوة فرق الجاز المصرية . من أبرزهم الفنان المصري العالمي فتحي سلامة وهو العربي الوحيد الحائز على جائزة جرامي بمشاركة الشيخ محمود التهامي وأيضاً عازف البيانو والمؤلف هشام جلال الذي شارك بمشروعين موسيقيين مع أوركسترا "كايرو بيج باند" كما شاركت نهى فكري ورامي عطالله وعازف البيانو والمؤلف فيصل فؤاد وعازف الباص والمؤلف سامر جورج وأحمد نظمي.

ومن أبرز المشاركات الدولية: الفنانة السويسرية ذات الأصول الألبانية إلينا دوني، والمطربة الدانماركية كلاوديا كامبانيول، و المطربة المجرية ليندا كوفاش ومغنية الجاز المغربية المتميزة ساره مولبلاد.

أقيم المهرجان هذا العام برعاية ودعم الاتحاد الأوروبي وتحت الرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية بالإضافة إلى التعاون مع سفارات الدانمارك، البرتغال، المجر وتشيلي وكذلك المؤسسات الثقافية الدولية مثل معهد جوته، المعهد المجري، المركز الثقافي الإيطالي ومعهد كامويش البرتغالي.

وانطلق مهرجان القاهرة الدولي للجاز بدأ في عام 2009 بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف عمرو صلاح بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري وإضافة للأجندة الثقافية المصرية وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن بشكل جاد كحرفة ومستقبل مهني لخلق جيل من الفنانين.