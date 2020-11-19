شكرا لقرائتكم خبر عن قصر عابدين يستضيف حفل أم كلثوم بتقنية الهولوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف قصر عابدين بالقاهرة، حفل كوكب الشرق "أم كلثوم" باستخدام تقنية الهولوجرام، لتغنى بجانب الأوركسترا، وذلك غدا الجمعة على مدار ثلاثة أيام.

ويعد الحفل واحداً من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام للسيدة أم كلثوم في عدد من الدول العربية منها الإمارات، ومصر، والكويت، والأردن، ولبنان، والعراق، وتتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد يعطى صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجود كوكب الشرق على المسرح.

وعلي الرغم من أن هذه الحفلة تعد الأولي التي يستضيفها قصر عابدين لإقامة حفل بتقنية الهولوجرام، لكن القصر التاريخي استضاف عددا من الحفلات الشهيرة لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم التي كانت لها ذكريات عديدة في قصر عابدين؛ حيث بدأت الغناء به لأول مرة في حفل عيد ميلاد الملك فاروق وهو طفل وقت أن كان والده فؤاد الأول ملكًا للبلاد، وفي عيد ميلاده الموافق 11 فبراير 1937، قدمت أم كلثوم 14 مقطوعة، كلها تحمل اسم الملك الفاروق، حتى أطلقوا عليها «الفاروقيات»، لتكون المطربة المفضلة للأسرة المالكة التي اعتبرتها مطربة البلاط الأولى.

وفي سبتمبر 1944 أنعم الملك فاروق الأول على أم كلثوم بنيشان الكمال من الدرجة الثالثة والذي يصبح لقبها بموجبه "صاحبة العصمة" وبذلك يكون لها ما لأميرات العائلة المالكة وزوجات رؤساء الوزارة من امتيازات، وقد كانت سابقة لم تتكرر في الحقبة الملكية مع نساء من طبقة عوام الفلاحين والتي تنتمي إليها كوكب الشرق أم كلثوم، فتوجهت أم كلثوم ولفيف من الموسيقيين، بصفتها نقيبتهم، إلى قصر عابدين لتسجيل شكرها والنقابة على اللفتة الملكية.

كما غنت أم كلثوم عام 1945 أغنية "زهر الربيع" و "غنيلي شوي" في قصر عابدين بمناسبة الاحتفالات بإنشاء الجامعة العربية