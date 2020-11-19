شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى معربا عن حزنه لرحيل فايق عزب:" سأفتقدك كثيرا صديقى الحبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد صبحى، الفنان فايق عزب الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتب محمد صبحى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:"الأستاذ والقامة الفنية والفنان الخلوق والإنسان المثقف صديقي الحبيب فايق عزب الذي كنت استمتع بمشاركته معظم اعمالي .. سأفتقدك كثيراً والجمهور أيضاً سيفتقدك لكن أعمالك ستعيش ... دعواتي لك بالمغفرة والرحمة .. وان يدخلك الله فسيح جناته .. ولأسرتك الصبر والسلوان" .



محمد صبحى

حرصت أسرة الفنان فايق عزب على إقامة صلاة الجنازة بالمقابر وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صبح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

كما نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنان الراحل فايق عزب وكتبت عبر حسابها على انستجرام، "سبحان من له الدوام استاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي انا كنت فيها بعد دخولى بخمس ايام وأول ماعرف انى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها انها هتخف بإذن الله وأنا خارجة من المستشفى طلبت ازوره لكن للأسف ممنوع، النهاردة أستاذ فايق عزب راح عند ربنا ادعوا له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".