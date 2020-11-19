شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تلتقى بجمهورها فى بث مباشر.. اعرف الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتبت النجمة السورية أصالة نصرى على صفحتها الرسمية على انستجرام، أنها تطل على جمهورها فى بث مباشر بعد غد السبت21 نوفمبر، لتتحدث خلاله عن أبرز الأحداث التي عاشتها في سنة 2020.

وكانت نشرت بوستر تشويقيا ولقت : "قبل السنة ماتخلص رح نلتقى بهاليوم نتذكر فيه شو صار حلو بالأيام اللى مرت ونحاول نتجاوز اللى ماكان حلو استنونى في لايف فيديو على انستجرام يوم السبت الساعة ٨ مساءً بتوقيت القاهرة و ٩ مساءً بتوقيت السعودية على حسابي الرسمي".

وكانت حرصت النجمة السورية أصالة نصري، على تشويق جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة لها من أحدث أعمالها المرتقبة، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتعلن عن مفاجأة جديدة يوم السبت المقبل، والتي رجح عدد كبير من متابعيها بانها ستكون أغنية جديدة، وكتبت قائلة "بتعرفوا شو حيصير يوم السبت؟".وكانت قد نجحت محاولات الصلح بين أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشامسى.