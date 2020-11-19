شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ينعى فايق عزب:" يا طيب القلب يا حلو اللسان والطباع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم صلاح عبد الله، الفنان فايق عزب الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه على انستجرام، قائلا:"مع السلامة وفي رعاية الله ورحمته وعفوه ومغفرته يا طيب القلب يا حلو اللسان والطباع يا هادي يا راضي يا مبدع يا إنسان بالمعنى الحلو للإنسان يا فنان بالمعنى الحقيقي للفنان يا فايق عزب".



صلاح عبد الله

حرصت أسرة الفنان فايق عزب على إقامة صلاة الجنازة بالمقابر وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صبح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

كما نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنان الراحل فايق عزب وكتبت عبر حسابها على انستجرام، "سبحان من له الدوام استاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي انا كنت فيها بعد دخولى بخمس ايام وأول ماعرف انى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها انها هتخف بإذن الله وأنا خارجة من المستشفى طلبت ازوره لكن للأسف ممنوع، النهاردة أستاذ فايق عزب راح عند ربنا ادعوا له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".