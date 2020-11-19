شكرا لقرائتكم خبر عن مارسا وكورونا يقضيان على حياة الفنان القدير فايق عزب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على الوسط الفنى، بعد وفاة الفنان فايق عزب، فقد عانى الراحل مؤخرًا من مشاكل صحية عديدة، حيث أجريت له جراحة لتوسيع الحبل الشوكى ثم أصيب بعدها بـفيروس "مارسا"، وبعد معاناة استمرت أكثر من شهر ونصف، انضم إلى ضحايا كورونا ليرحل عن عمر يناهز 77 عامًا.

وترك فايق عزب، إرثًا فنيًا كبيرًا فقدم ما يقرب من 260 عملاً فنيًا متنوعًا، وبدأ الفنان مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".

ورغم تقديمه للأدوار الثانوية دائما ولكنه كان "سنيد مهم وقوى" للنجوم، من آخر أعماله مشاركته بمسلسل "طلقة حظ" ومسلسل "ولد الغلابة"، كما سجل ظهورا بمسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد.